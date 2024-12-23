«Рассказывай». Кафельников отреагировал на пост Кирьоса про допинг

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на пост финалиста Уимблдона-2022, чемпиона семи турниров ATP австралийца Ника Кирьоса о допинге Макса Пёрселла.

«Боже, наш спорт сейчас просто в грязи», — написал Кирьос.

«Рассказывай», — ответил Кафельников и добавил эмодзи большого пальца, опущенного вниз.

Сегодня, 23 декабря, стало известно, что двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Макс Пёрселл признался в нарушении антидопинговых правил и принял временное отстранение в рамках Программы по борьбе с допингом в теннисе (TADP). Пёрселл признал нарушение статьи 2.2 антидопинговой программы в теннисе (использование запрещённого метода) и запросил временное отстранение 10 декабря.