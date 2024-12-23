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Ришар Гаске восхитился формой Новака Джоковича в 37-летнем возрасте

Ришар Гаске восхитился формой Новака Джоковича в 37-летнем возрасте
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Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске восхитился физическим состоянием 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» 37-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я спрашиваю себя, как это возможно, что он всё ещё может бороться за титулы «Большого шлема». Я не знаю, случалось ли это когда-нибудь раньше, чтобы в 37 лет спортсмен оставался таким конкурентоспособным, занимал второе или третье место в мире. Это что-то уникальное, это действительно невероятно», — сказал Гаске в последнем выпуске «Шоу Супер Москато».

Ранее Джокович объявил, что в его тренерский штаб в новом сезоне войдёт завершивший карьеру 37-летний британец Энди Маррей.

Джокович в 2024 году стал олимпийским чемпионом Игр в Париже, завоевав последний титул, которого ему не хватало для карьерного «Шлема».

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