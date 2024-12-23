Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос: очень рад возможности стартовать в Брисбене

Ник Кирьос: очень рад возможности стартовать в Брисбене
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своём состоянии перед стартом в первом официальном турнире (Брисбен) после двухлетнего перерыва.

«Brisbane International всегда был отличным турниром, и у меня остались о нём невероятные воспоминания, особенно когда я выиграл его в 2018 году.

Я чувствую себя здоровым и очень рад своему возвращению в теннис после некоторого перерыва. Это был долгий путь восстановления, чтобы оказаться там, где я нахожусь сегодня, одна из целей, которые я поставил перед собой, — иметь возможность сыграть в Австралии, поэтому я очень рад возможности стартовать в Брисбене, который является одним из моих любимых турниров», — написал Кирьос в своём аккаунте в соцсетях.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен возобновить карьеру в 2025 году.

Хардовый турнир категории ATP-250 в Брисбене пройдёт с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.

Материалы по теме
Кирьос жёстко ответил фанату, который упрекнул его в отсутствии титулов «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android