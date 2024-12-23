Елена Рыбакина проводит 100-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга WTA

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проводит 100-ю неделю подряд в первой десятке рейтинга WTA. Из этого периода она 77 недель находилась в топ-5.

Напомним, Рыбакина дебютировала в топ-10 рейтинга WTA в конце января 2023 года.

В 2024 году 25-летняя Рыбакина завоевала три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом казахстанской теннисистки на турнирах «Большого шлема» в этом году стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не смогла пробиться в полуфинал.