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Ига Швёнтек поздравила Жоао Фонсеку с завоеванием титула на ATP Next Gen Finals — 2024

Ига Швёнтек поздравила Жоао Фонсеку с завоеванием титула на ATP Next Gen Finals — 2024
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поздравила 18-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеку с чемпионским титулом на ATP Next Gen Finals — 2024.

«Поздравляю, Жоао Фонсека!» — написала Швёнтек в своём аккаунте в социальных сетях, добавив эмодзи «сила» и «аплодисменты».

Напомним, в воскресенье, 22 декабря, Фонсека стал победителем молодёжного Итогового турнира — 2024, который проходил с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). В финале он обыграл американца Лёнера Тина со счётом 2:4, 4:3, 4:0, 4:2 В молодёжном Итоговом турнире приняли участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира составил $ 2 050 000.

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