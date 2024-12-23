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Появилась заявка на мужской парный турнир Australian Open — 2025, из России один Сафиуллин

Появилась заявка на мужской парный турнир Australian Open — 2025, из России один Сафиуллин
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Стали известны заявочные листы основной сетки мужского парного разряда Australian Open — 2025. В соревнованиях примет участие один российский теннисист Роман Сафиуллин. Он сыграет в паре с австралийцем Кристофером О'Коннелом.

Также в парном турнире Открытого чемпионата Австралии сыграют казахстанский дуэт Александр Шевченко/Александр Бублик, братья Стефанос и Петрос Циципасы из Греции. Заявлен на турнир и двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Макс Пёрселл, временно отстранённый от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил. Он в парее с соотечественником Джорданом Томпсоном — третьи сеяные на Australian Open — 2025. Первый номер посева получил дуэт Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия).

Фото: Скриншот

Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Соревнования в мужском парном разряде состоятся с 14 по 25 января. Действующими чемпионами парного Australian Open являются хозяин корта Мэттью Эбден и индиец Рохан Бопанна.

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