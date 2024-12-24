Янник Синнер вместе с командой побывал на картинге в Дубае

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вместе со своей командой побывал на картинге в Дубае (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Синнера

Ранее 48-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия заявила, что Синнер такой же неудержимый, как нидерландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен, который в 2024 году стал четырёхкратным чемпионом мира.

23-летний Синнер в сезоне-2024 завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024. В прошедшем сезоне Янник впервые возглавил рейтинг ATP.