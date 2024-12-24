Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Удастся ли Мирре Андреевой выиграть ТБШ в 2025 году?

Удастся ли Мирре Андреевой выиграть ТБШ в 2025 году?
Комментарии

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, удастся ли 16-й ракетке мира российской теннисистке Мирре Андреевой выиграть турнир «Большого шлема» в 2025 году.

Принять участие в голосовании можно по ссылке.

В сезоне-2024 Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и другие. Она стала победительницей турнира WTA-250 в Яссах (Румыния), а также в паре с Дианой Шнайдер завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Ранее стало известно, что Мирра Андреева заявились для участия в хардовом турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Также на этих соревнованиях планируют выступить ещё две россиянки — Дарья Касаткина и Диана Шнайдер.

Материалы по теме
Прорыва больше не будет. От Мирры так ждут титул на ТБШ, что он уже не станет сюрпризом
Прорыва больше не будет. От Мирры так ждут титул на ТБШ, что он уже не станет сюрпризом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android