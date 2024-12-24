Удастся ли Мирре Андреевой выиграть ТБШ в 2025 году?

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, удастся ли 16-й ракетке мира российской теннисистке Мирре Андреевой выиграть турнир «Большого шлема» в 2025 году.

Принять участие в голосовании можно по ссылке.

В сезоне-2024 Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и другие. Она стала победительницей турнира WTA-250 в Яссах (Румыния), а также в паре с Дианой Шнайдер завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Ранее стало известно, что Мирра Андреева заявились для участия в хардовом турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Также на этих соревнованиях планируют выступить ещё две россиянки — Дарья Касаткина и Диана Шнайдер.