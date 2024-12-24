Виктория Азаренко рассказала, посоветует ли своему сыну профессионально играть в теннис

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко в социальных сетях ответила на вопрос о том, посоветует ли она своему сыну Лео стать профессиональным теннисистом.

«Вы бы посоветовали Лео стать профессиональным игроком? Или даже стали бы его тренировать?» — написал пользователь в одной из социальных сетей.

«Он не очень любит теннис, так что не уверена, что ему это подойдёт», — ответила Азаренко.

Напомним, белорусская теннисистка получила повреждение на турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В матче второго круга с россиянкой Камиллой Рахимовой Азаренко почувствовала боль в плече и была вынуждена сняться во втором сете. Спортсменка не выходила на корт с начала сентября 2024 года.