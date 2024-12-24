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«Это удивительно для спорта». Дрейпер — о сотрудничестве Джоковича и Маррея

«Это удивительно для спорта». Дрейпер — о сотрудничестве Джоковича и Маррея
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15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о сотрудничестве 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича и трёхкратного чемпиона мэйджоров британца Энди Маррея.

«Это удивительно для спорта, что эти двое объединяются. Будет очень интересно понаблюдать за развитием этой динамики. Полагал, что Энди возьмёт перерыв и займётся другими делами, но знаю о нём одно — он очень любит этот спорт. Он будет потрясающим тренером, его теннисный мозг просто огромен. Ему будет невероятно весело и интересно находиться рядом с Джоковичем, видеть, как ежедневно работает один из его главных соперников», — приводит слова Дрейпера Daily Mail.

Напомним, Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества.

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