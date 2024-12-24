Дрейпер назвал время после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» лучшим в сезоне-2024

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер назвал время после поражения в первом круге «Ролан Гаррос» в матче с Йеспером де Йонгом из Нидерландов самым запоминающимся в сезоне-2024.

«Когда вернулся домой из Парижа, был весь в раздумьях: «Мне нужно собраться с мыслями. Что я делаю? Не реализую свой потенциал. Не тот игрок, которым хочу быть. Когда оглядываюсь на этот год, это приносит мне наибольшее удовлетворение, наибольшую радость: проработка ситуаций и превращение в другого игрока. Так что сказал бы, что лучшим моментом в этом году был период после Парижа, когда был не в самом лучшем положении со своим теннисом, но у меня был отличный настрой», — приводит слова Дрейпера Daily Mail.

Напомним, в сезоне-2024 Джек Дрейпер выиграл турнир ATP-500 в Вене (Австрия) и ATP-250 в Штутгарте (Германия).