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«Они не боятся рисковать и демонстрировать характер». Дрейпер — о Синнере и Алькарасе

«Они не боятся рисковать и демонстрировать характер». Дрейпер — о Синнере и Алькарасе
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15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, что общего у первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«У этих двоих есть одна общая черта: они не боятся идти за мячом, когда это важно. Они не боятся рисковать своей игрой и демонстрировать свой характер. Эти парни сыграли 300-400 матчей на высшем уровне, я сыграл 120 или около того. Думаю о том, насколько изменились моё мышление, тактическая осведомлённость и уверенность с лета прошлого года. Единственная разница между мной и ними, честно говоря, это просто опыт», — приводит слова Дрейпера Daily Mail.

Напомним, в сезоне-2024 Джек Дрейпер впервые вышел в полуфинал US Open. В 1/2 финала он уступил Яннику Синнеру. Кроме того, Дрейпер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале турнира он обыграл россиянина Карена Хачанова.

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