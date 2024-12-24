Ига Швёнтек опубликовала милое детское рождественское фото

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала милую детскую фотографию на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Иги Швёнтек

«Счастливого Рождества!» — подписала снимок спортсменка.

В 2024 году Ига Швёнтек выиграла один турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», а также ещё четыре титула на турнирах WTA.

В ноябре стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.