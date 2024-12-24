Виктор Янчук назвал главную проблему Даниила Медведева в 2024 году

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук назвал главную проблему пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в 2024 году.

«Говоря о проблемах Медведева, могу ответить, что он стал сейчас играть немного агрессивнее. Ему не удалось выиграть «Большой шлем» в этом году. Но он остаётся работоспособным, а с этим новым стилем Даниил должен больше освоиться, чтобы чувствовать себя увереннее в наступательной игре. Сейчас он её обострил, стал держаться к задней линии. Думаю, у него есть шансы на титул в 2025 году», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Даниил Медведев не смог завоевать ни одного титула в нынешнем сезоне.