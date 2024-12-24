Ига Швёнтек — о United Cup: оба матча будут сложными, особенно с Чехией

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подвела итоги предсезонной подготовки, а также поделилась настроем на United Cup.

«Проводила предсезонку в условиях, которые заметно отличаются от тех, что в Сиднее и Мельбурне. Так что в ближайшие дни буду адаптироваться к этим условиям. В целом классно подготовилась, даже несмотря на то, что тренировочный блок был коротким из-за позднего окончания сезона. Каждый день выкладывалась на корте на 100%, и это главное».

Это (United Cup. — Прим. «Чемпионата») первый турнир в году, поэтому никогда не знаешь, какой теннис ты привезёшь. Нужно потратить пару дней, чтобы почувствовать себя на корте. Думаю, что оба матча будут сложными, особенно матч с Чехией. С Каролиной Муховой всегда играла довольно хорошо, обычно в три сета. Так что это будет довольно захватывающе. Но пока просто иду шаг за шагом и сосредоточусь на первых битвах», — приводит слова Швёнтек официальный сайт WTA.

Напомним, 30 декабря Ига Швёнтек поборется на United Cup с норвежкой Малене Хельгё, а 1 января — с чешкой Каролиной Муховой.