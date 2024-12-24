Корретха считает, что Рыбакина закончит 2025-й лидером рейтинга WTA. Виландер не согласен

Эксперты телеканала Eurosport швед Матс Виландер, испанец Алекс Корретха и британцы Лора Робсон и Тим Хенмэн высказали свои предположения относительно результатов лидеров WTA-тура в 2025 году.
— Кто выиграет титул на Australian Open?
Виландер. Арина Соболенко выиграет ещё один титул «Большого шлема» на Australian Open. Для неё он будет третий подряд.
Робсон. Я ставлю на Соболенко.
Хенмэн. AO среди женщин выиграет Чжэн [Циньвэнь].
Корретха. Я ставлю на Рыбакину. Вообще я думаю, что она может закончить 2025 год на первой строчке в мировом рейтинге.
— Кто завершит 2025 год в ранге первой ракетки мира?
Виландер. Арина Соболенко намного лучше, чем Елена Рыбакина, Алекс.
Робсон. Снова Соболенко.
Хенмэн. Швёнтек закончит год первой, — приводит слова экспертов Tennis365.