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Корретха считает, что Рыбакина закончит 2025-й лидером рейтинга WTA. Виландер не согласен

Эксперты телеканала Eurosport швед Матс Виландер, испанец Алекс Корретха и британцы Лора Робсон и Тим Хенмэн высказали свои предположения относительно результатов лидеров WTA-тура в 2025 году.

— Кто выиграет титул на Australian Open?

Виландер. Арина Соболенко выиграет ещё один титул «Большого шлема» на Australian Open. Для неё он будет третий подряд.

Робсон. Я ставлю на Соболенко.

Хенмэн. AO среди женщин выиграет Чжэн [Циньвэнь].

Корретха. Я ставлю на Рыбакину. Вообще я думаю, что она может закончить 2025 год на первой строчке в мировом рейтинге.

— Кто завершит 2025 год в ранге первой ракетки мира?

Виландер. Арина Соболенко намного лучше, чем Елена Рыбакина, Алекс.

Робсон. Снова Соболенко.

Хенмэн. Швёнтек закончит год первой, — приводит слова экспертов Tennis365.