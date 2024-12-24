Янчук: прогресс Мирры Андреевой в 2025 году наиболее вероятен и ожидаем

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук считает, что от 17-летней россиянки Мирры Андреевой стоит ожидать стремительного прогресса.

«В 2025 году можно ожидать стремительного роста от Мирры Андреевой, каких-то хороших турниров. Она прибавляет, её прогресс в следующем году наиболее вероятен и ожидаем», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и другие. По результатам обновлённого рейтинга WTA 17-летняя Андреева занимает 16-е место.