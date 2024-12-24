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Ферреро раскрыл, над какими деталями игры Алькарас усиленно работает в межсезонье

Ферреро раскрыл, над какими деталями игры Алькарас усиленно работает в межсезонье
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Хуан-Карлос Ферреро, тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса, рассказал, над какими игровыми деталями они работают в период межсезонья.

«Карлос приехал [на тренировочный сбор] с большим энтузиазмом, перерыв пошёл ему на пользу. Первая неделя была посвящена адаптации физической подготовки, а также тестированию ракеток и кроссовок.

На второй неделе проводили по три часа на корте за более интенсивными тренировками. На следующей неделе мы начнём больше концентрироваться на деталях. Мы стараемся немного подправить подачу, придать ей больше ритма, сделать её более плавной и расслабленной. Затем доработаем мелкие детали, такие как удар справа. Хотим, чтобы он был более убийственным в нужные моменты», — приводит слова Ферреро Punto de Break.

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