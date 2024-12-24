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Куэртен: слишком рано сравнивать Синнера и Алькараса с «Большой тройкой»

Куэртен: слишком рано сравнивать Синнера и Алькараса с «Большой тройкой»
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» бразилец Густаво Куэртен считает, что пока рано сравнивать итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«Синнер и Алькарас показывают теннис высочайшего качества, с сочетанием силы, скорости и техники, которое действительно замечательно. В каком-то смысле они выводят игру на новые высоты.

Однако важно помнить, что Федерер, Надаль и Джокович доминируют в этом виде спорта почти два десятилетия. Они не только выиграли невероятное количество титулов, но и постоянно повышали уровень своей игры и адаптировались с течением времени.

Можно сказать, что Синнер и Алькарас имеют потенциал для формирования исторического соперничества. Они уже разделили между собой все турниры «Большого шлема» в 2024 году, что является выдающимся достижением. Но пока ещё слишком рано сравнивать их напрямую с «Большой тройкой», — приводит слова Куэртена Tennis365.

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