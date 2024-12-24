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Янчук: Синнер безусловно останется лидером в 2025 году, а Алькарасу надо набираться опыта

Янчук: Синнер безусловно останется лидером в 2025 году, а Алькарасу надо набираться опыта
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук рассказал, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в 2025 году останется в лидерах, а третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу надо набраться опыта.

«В 2025 году Синнер безусловно останется в лидерах. Алькарасу надо набираться опыта, чтобы играть стабильно, потому что у него пока есть провалы в играх с разными теннисистами. Ему не хватает разнообразия, но главное — стабильности. Думаю, он прибавит. Не знаю, будет ли он первым номером. Но пока они с Синнером — два главных претендента.

Трудно сказать, кто вмешается в их спор. Там есть и неплохой американец Шелтон, он прогрессирует. Может быть, появятся и молодые. Зверев стабилизировался, ему явно не хватает «Большого шлема» — ни одного ещё не завоевал. Это его голубая мечта. Шансы у него остаются, его немного подводил характер, не хватало надёжности в решающих мячах. Может быть, он и выиграет, должно всё удачно сложиться», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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