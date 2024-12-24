Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Голова говорит — Джокович, а сердце с Надалем». Дрейпер о величайшем теннисисте в истории

«Голова говорит — Джокович, а сердце с Надалем». Дрейпер о величайшем теннисисте в истории
Комментарии

15-я ракетка мира британец Джек Дрейпер назвал величайшего теннисиста в истории.

«Моё сердце с Рафаэлем Надалем. Но кто, по моему мнению, лучший теннисист всех времён? Давайте выделим Серену, потому что она величайшая среди женщин. Отметим её отдельно, потому что она просто невероятна.

Из этих троих (Федерера, Надаля и Джоковича. — Прим. «Чемпионата»)… когда я был ребёнком, каждая форма, каждый мой новый образ был связан с Надалем. Для меня он был просто иконой, а ещё он левша, как и я. Голова говорит — Новак, сердце с Рафой. Однако всё же величайший теннисист — это, очевидно, Новак Джокович», — приводит слова Дрейпера Tenis365.

Материалы по теме
«Они не боятся рисковать и демонстрировать характер». Дрейпер — о Синнере и Алькарасе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android