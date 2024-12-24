«Голова говорит — Джокович, а сердце с Надалем». Дрейпер о величайшем теннисисте в истории

15-я ракетка мира британец Джек Дрейпер назвал величайшего теннисиста в истории.

«Моё сердце с Рафаэлем Надалем. Но кто, по моему мнению, лучший теннисист всех времён? Давайте выделим Серену, потому что она величайшая среди женщин. Отметим её отдельно, потому что она просто невероятна.

Из этих троих (Федерера, Надаля и Джоковича. — Прим. «Чемпионата»)… когда я был ребёнком, каждая форма, каждый мой новый образ был связан с Надалем. Для меня он был просто иконой, а ещё он левша, как и я. Голова говорит — Новак, сердце с Рафой. Однако всё же величайший теннисист — это, очевидно, Новак Джокович», — приводит слова Дрейпера Tenis365.