«Не в восторге». Бултер — о том, что будет вынуждена играть против де Минора на United Cup

24-я ракетка мира британка Кэти Бултер прокомментировала предстоящую встречу со своим женихом австралийцем Алексом де Минором в рамках противостояния их сборных на турнире United Cup. Напомним, вчера, 23 декабря, теннисисты объявили о помолвке.

«Не сказала бы, что я в восторге от идеи снова встретиться с ним. Понятно, что он входит в десятку лучших и умеет играть в теннис. Есть ещё личный аспект, который для нас непрост. Я с нетерпением жду этого матча. Атмосфера будет превосходной. Конечно, играть в Австралии всегда здорово. Это прекрасная возможность для нас. Мы (британцы) — аутсайдеры, поэтому постараемся оказать на них давление», — приводит слова Бултер We love tennis.

United Cup стартует 27 декабря. Сборные Великобритании и Австралии встретятся в рамках группового этапа 1 января.