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Метревели: из российских теннисисток только Андреева может сыграть нормально в 2025 году

Метревели: из российских теннисисток только Андреева может сыграть нормально в 2025 году
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Бывший советский теннисист, комментатор Александр Метревели рассказал, что из российских теннисисток только 16-я ракетка мира Мирра Андреева сможет нормально играть в 2025 году.

«Тяжело что-то сказать про российских теннисисток, потому что только Андреева может сыграть нормально в 2025 году, если хорошо подготовится. Все остальные выступят так же», — сказал Метревели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024 Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и другие. По результатам обновлённого рейтинга WTA 17-летняя Андреева занимает 16-е место.

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