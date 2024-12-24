Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Метревели: Даниилу Медведеву становится сложнее — появилось очень много молодых ребят

Метревели: Даниилу Медведеву становится сложнее — появилось очень много молодых ребят
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, советский теннисист, а ныне комментатор Александр Метревели призвал не драматизировать оценку сезона-2024 россиянина Даниила Медведева, который за соревновательный год не завоевал ни одного титула.

«Ничего страшного, что Медведев закончил год без титула, ведь у него есть трофей «Большого шлема». Ему не так уж сложно выиграть какой-то рядовой турнир. Думаю, в следующем году он возьмёт титул, но ему становится сложнее. Появилось очень много молодых ребят, которые умеют играть хорошо. Медведеву в своём возрасте уже конкретно ничего не надо менять. Просто надо набирать свою лучшую форму», — сказал Метревели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Легендарный Ллейтон Хьюитт блистал на AO уже в 15 лет. А что теперь покажет его сын Круз?
Легендарный Ллейтон Хьюитт блистал на AO уже в 15 лет. А что теперь покажет его сын Круз?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android