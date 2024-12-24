Метревели: Даниилу Медведеву становится сложнее — появилось очень много молодых ребят

Бывшая девятая ракетка мира, советский теннисист, а ныне комментатор Александр Метревели призвал не драматизировать оценку сезона-2024 россиянина Даниила Медведева, который за соревновательный год не завоевал ни одного титула.

«Ничего страшного, что Медведев закончил год без титула, ведь у него есть трофей «Большого шлема». Ему не так уж сложно выиграть какой-то рядовой турнир. Думаю, в следующем году он возьмёт титул, но ему становится сложнее. Появилось очень много молодых ребят, которые умеют играть хорошо. Медведеву в своём возрасте уже конкретно ничего не надо менять. Просто надо набирать свою лучшую форму», — сказал Метревели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.