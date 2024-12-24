«Устала, но держусь». Анастасия Потапова опубликовала фото с рейса в Австралию

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях фотографии, сообщив, что вылетела из Дубая (ОАЭ) в Австралию, где по традиции начнётся сезон-2025. В Дубае Потапова проводила тренировочный сбор в академии своего агента Александра Островского.

«Погнали (эмодзи — флаг Австралии, кенгуру и коала). 15 часов to go. Устала, но держусь», — подписала снимки из бизнес-класса самолёта Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

23-летняя Потапова планирует начать сезон-2025 на турнире категории WTA-500 в Брисбене. Он пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. На него заявлены такие топовые теннисистки, как первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, россиянки Дарья Касаткина, Анна Калинская, Диана Шнайдер и другие, испанка Паула Бадоса и прочие.