Арина Соболенко прилетела в Брисбен, где начнёт сезон-2025

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко уже прилетела в Австралию, где начнётся сезон-2025 WTA.

Свежие фотографии Соболенко опубликовала пресс-служба турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Его действующей чемпионкой является казахстанка Елена Рыбакина. Соболенко пока не имеет в своём активе титулов в Брисбене.

«Арина Соболенко рада быть здесь», — подписали в пресс-службе фото белоруски.

Фото: пресс-служба турнира WTA в Брисбене

Фото: пресс-служба турнира WTA в Брисбене

Фото: пресс-служба турнира WTA в Брисбене

Стоит отметить, что в финале Брисбена-2024 Рыбакина со счётом 6:0, 6:3 обыграла именно Соболенко.