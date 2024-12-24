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Арина Соболенко прилетела в Брисбен, где начнёт сезон-2025

Арина Соболенко прилетела в Брисбен, где начнёт сезон-2025
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко уже прилетела в Австралию, где начнётся сезон-2025 WTA.

Свежие фотографии Соболенко опубликовала пресс-служба турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Его действующей чемпионкой является казахстанка Елена Рыбакина. Соболенко пока не имеет в своём активе титулов в Брисбене.

«Арина Соболенко рада быть здесь», — подписали в пресс-службе фото белоруски.

Фото: пресс-служба турнира WTA в Брисбене

Фото: пресс-служба турнира WTA в Брисбене

Фото: пресс-служба турнира WTA в Брисбене

Стоит отметить, что в финале Брисбена-2024 Рыбакина со счётом 6:0, 6:3 обыграла именно Соболенко.

Брисбен (ж). Финал
07 января 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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