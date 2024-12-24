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Даниил Медведев рассказал, какое качество хотел бы позаимствовать у Янника Синнера

Даниил Медведев рассказал, какое качество хотел бы позаимствовать у Янника Синнера
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Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев принял участие в интересном блиц-опросе.

— Какое прозвище вы бы дали своему форхенду?
— Большой замах, почему бы и нет.

— Какое качество вы бы позаимствовали у любого другого игрока?
— Мощь Синнера, его ударов с отскока.

— Какая реакция зрителей из вашего матча запомнилась вам больше всего?
— US Open — 2019, весь турнир.

— Если бы ваша ракетка могла говорить, что бы она сказала после тяжёлого матча?
— Надеюсь, она не умеет говорить, и пока у меня нет доказательств обратного, потому что иначе у нас состоялся бы серьёзный разговор.

— Что вы предпочитаете есть перед матчами?
— Пасту без глютена и без соуса, но она невкусная.

— Как бы вы провели выходной день без тенниса?
— С семьёй и, конечно, вечером поиграл бы в PlayStation.

— Если бы вы могли сыграть в паре с любым персонажем из фильма или книги, кого бы вы выбрали?
— Гарри Поттера. Он и из фильма, и из книги, — сказал Медведев для видео Tennis Warehouse Europe.

Отметим, что, по последней информации, Даниил Медведев не планирует проводить турниры перед стартом на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

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