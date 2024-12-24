Самуэль Лопес объяснил, почему ушёл от Пабло Карреньо-Бусты в команду Карлоса Алькараса

Испанский тренер Самуэль Лопес рассказал, почему ушёл от призёра Олимпийских игр Пабло Карреньо-Бусты к четырёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Карлосу Алькарасу.

«На второй неделе предсезонной подготовки с Пабло Хуан Карлос Ферреро (Основной тренер Алькараса. — Прим. «Чемпионата») сообщил мне, что им нужно привлечь кого-то ещё в команду, и предложил меня. Я не ожидал этого, правда. Это означало подняться на ступеньку выше в моей тренерской карьере. Я не мог упустить эту возможность, потому что, если бы не я, пришёл бы кто-то другой. В конце года мало времени, и Хуану Карлосу был нужен кто-то ещё», — приводит слова Лопеса Punto de Break.

В начале декабря стало известно, что в команде третьей ракетки мира Карлоса Алькараса появился второй тренер по теннису. К основному специалисту, работающему с 21-летним испанцем, Хуан-Карлосу Ферреро, присоединился Самуэль Лопес.