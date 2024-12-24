Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Самуэль Лопес объяснил, почему ушёл от Пабло Карреньо-Бусты в команду Карлоса Алькараса

Самуэль Лопес объяснил, почему ушёл от Пабло Карреньо-Бусты в команду Карлоса Алькараса
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский тренер Самуэль Лопес рассказал, почему ушёл от призёра Олимпийских игр Пабло Карреньо-Бусты к четырёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Карлосу Алькарасу.

«На второй неделе предсезонной подготовки с Пабло Хуан Карлос Ферреро (Основной тренер Алькараса. — Прим. «Чемпионата») сообщил мне, что им нужно привлечь кого-то ещё в команду, и предложил меня. Я не ожидал этого, правда. Это означало подняться на ступеньку выше в моей тренерской карьере. Я не мог упустить эту возможность, потому что, если бы не я, пришёл бы кто-то другой. В конце года мало времени, и Хуану Карлосу был нужен кто-то ещё», — приводит слова Лопеса Punto de Break.

В начале декабря стало известно, что в команде третьей ракетки мира Карлоса Алькараса появился второй тренер по теннису. К основному специалисту, работающему с 21-летним испанцем, Хуан-Карлосу Ферреро, присоединился Самуэль Лопес.

Материалы по теме
В команде Алькараса появится новый тренер. Ранее он работал с Карреньо-Бустой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android