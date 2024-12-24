Янник Синнер оценил свою подготовку к сезону-2025

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост о своём предсезонном сборе, который он вместе с командой провёл в Дубае (ОАЭ).

Отметим, ранее Синнер заявлял, что планирует отметить Рождество дома, в Италии, после чего отправится в Австралию.

«После качественной двухнедельной предсезонки чувствую себя отлично! Желаю всем счастливого Рождества», — написал Синнер в социальных сетях.

Фото: из личного архива Янника Синнера

Фото: из личного архива Янника Синнера

23-летний Синнер, по последней информации, не планирует проводить турниры перед защитой титула на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 12 по 26 января.