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«Это насмешка». Кирьос возмущён тем, что Синнеру доверили рекламировать Australian Open

«Это насмешка». Кирьос возмущён тем, что Синнеру доверили рекламировать Australian Open
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на тот факт, что первая ракетка мира, действующий чемпион итальянец Янник Синнер записал для официального аккаунта Australian Open — 2025 ролик, в котором предвосхищает своё возвращение на турнир и напоминает о старте продаж билетов. Соревнования в Мельбурне пройдут с 12 по 26 января 2025 года.

«Не понимаю, почему мы это замалчиваем. И Швёнтек — тоже (Кирьос имеет в виду опубликованное ранее медиаслужбой Australian Open видео, на котором собраны отрывки из интервью Иги Швёнтек на корте. — Прим. «Чемпионата»). Это насмешка», — написал Кирьос в социальных сетях.

Кирьос — один из немногих представителей ATP-тура, кто открыто критикует и задевает Синнера на фоне его допинг-кейса. Ранее Ник заявил, что в случае его матча с итальянцем на Открытом чемпионате Австралии — 2025 он «заставит всех людей на трибунах болеть против него».

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