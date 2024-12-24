Янчук: Касаткиной не хватает остроты в игре, удары Дарьи недостаточно мощные

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился своим прогнозом касательно грядущего сезона-2025 для девятой ракетки мира россиянки Дарьи Касаткиной.

«По остальным девушкам, кроме Мирры, трудно сказать, там нет явного лидера. Одно время была Касаткина впереди, в десятку может попасть, но этого мало. Ей не хватает остроты в игре, её удары недостаточно мощные. Поэтому она занимает только вторую половину десятки, к сожалению. Но она может выигрывать, это грамотный, самоотверженный и опытный игрок. Может быть, где-то то она и выиграет», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.