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Теннисистка Ребека Масарова с нового сезона вновь будет выступать за Швейцарию

Теннисистка Ребека Масарова с нового сезона вновь будет выступать за Швейцарию
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145-я ракетка мира испанская теннисистка Ребека Масарова с нового сезона будет выступать под флагом Швейцарии.

Напомним, теннисистка играла представляла Швейцарию до начала 2018 года, а затем сменила гражданство на испанское. За этот период Ребека Масарова провела пять матчей за сборную Испании в Кубке Билли Джин Кинг. Мама Масаровой испанка, а сама она родилась в Швейцарии.

25-летняя Масарова — финалистка турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) в 2023 году. Также на её счету четыре титула на соревнованиях категории ITF. Наивысшая позиция в рейтинге WTA — 64-я (сентябрь 2023 года).

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