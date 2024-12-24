Чесноков: Рублёв и Медведев держат уровень, пять лет быть в топ-10 — феноменально

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился мыслями касательно выступления российских теннисистов в грядущем сезоне-2025.

«Медведев и Рублёв уже несколько лет держат себя на уровне топ-10. Это хороший результат. Пять лет быть в топ-10 — феноменально. Ну а также видно стремление других игроков в их работе. Может, некоторые теннисисты хотят, чтобы следующий сезон был лучше, поэтому делают неестественную работу», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что первой ракеткой России у мужчин является Даниил Медведев, в рейтинге ATP занимающий пятую позицию.