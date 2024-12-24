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Topps выпустила новую коллекционную карточку с Медведевым. Даниил отреагировал

Topps выпустила новую коллекционную карточку с Медведевым. Даниил отреагировал
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Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на то, что крупнейшая американская компания Topps выпустила новую коллекционную карточку с его изображением и автографом.

«Рад видеть свою новую теннисную графитовую (ограниченный тираж. — Прим. «Чемпионата») карту от Topps», — написал Медведев в социальных сетях.

Topps — крупнейший издатель коллекционных карт, в первую очередь, на тему спортивных игр — бейсбол, волейбол, американский футбол, хоккей.

Отметим, что, по последней информации, Даниил Медведев не планирует проводить турниры перед стартом на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

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