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«Как всегда буду спать в Австралии». Юлия Путинцева — о встрече Нового года

«Как всегда буду спать в Австралии». Юлия Путинцева — о встрече Нового года
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29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала о своём состоянии перед стартом нового сезона.

Как собираешься отмечать Новый год?
— Буду спать, как и все предыдущие Новые года (улыбается). Да, как всегда буду спать в Австралии.

— С чего начинаешь?
— С Брисбена, турнир там начинается раньше, 29 января. Я вылетаю 22-го и прилетаю 24-го.

— У тебя был уставший голос, работаешь на износ?
— Да. Изо дня в день, не отдыхаю, отдыха может только сниться. Сезон будто не заканчивается, потому что потренировался, лёгкое мгновение, и ты опять на тренировках.

— Ездила куда-то отдыхать?
— Нет, лечила колено.

— Сейчас всё хорошо с коленом?
— Могло быть и лучше, но и хуже. Контролируем процесс, — рассказала Путинцева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Хардовый турнир категории WTA-500 в Брисбене пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.

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