Gazzetta.it стало известно о планах Янника Синнера перед защитой титула на Australian Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибудет в Мельбурн для защиты титула на Australian Open 3 января, сообщает Gazzetta.it.

По информации издания, Синнер, который последние две недели пробыл в Дубае (ОАЭ) в рамках предсезонной подготовки, уже вылетел к родителям в Сесто (коммуна в Италии), где планирует провести новогодние праздники.

После чего он вернётся домой в Монте-Карло (Монако), где воссоединится с командой (Даррен Кэхилл будет ждать Синнера в Австралии, куда улетел на праздники) и проведёт четыре тренировочных дня.

Второго января Синнер вылетит в Мельбурн, куда прибудет третьего числа. На седьмое января у Янника запланирован выставочный матч с австралийцем Алексеем Попыриным. Australian Open – 2025 стартует 12 января, то есть на акклиматизацию и адаптацию у итальянца будет около 10 дней.