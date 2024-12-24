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Юлия Путинцева ответила, была ли у неё обида на Федерацию тенниса России

Юлия Путинцева ответила, была ли у неё обида на Федерацию тенниса России
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29-я ракетка мира Юлия Путинцева рассказала о своём отношении к Федерации тенниса России (ФТР) на фоне своего перехода в сборную Казахстана. Юлия сменила спортивное гражданство в возрасте 17 лет, в 2012 году.

— Была определённая обида на отношение к тебе в Федерации?
— Скажем так, были свои прикольчики.
— Без этого бы ты вряд ли попала в Казахстан?
— Не могу сейчас сказать. Возможно, если бы мне создали хорошие условия в Москве, я бы не перешла. Может быть, перешла бы. Что могу сказать однозначно, что благодаря Казахстану я там, где сейчас. Мне сделали условия для тренировок и подготовок, чтобы показать свой максимум», — сказала Путинцева на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

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