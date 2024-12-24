«Больше не выступлю, но Игу обыграю». Путинцева — о победе, после которой не попала на ОИ

29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала о травме, из-за которой не смогла выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Что произошло на Олимпиаде?

— Произошло по-дурацки. У меня сильно заболело колено во время травяного сезона. Да, то же, что и сейчас беспокоит. Но там всё это резко случилось. Помню, обыграла Синякову, но уже во втором сете с ней почувствовала что-то. Встала с лавки, сделала мини-ускорение, думаю, колено побаливает. Полагала, что пережала какую-то мышцу. В игре вроде бы было нормально, терпимо. В этот день у меня была пара, которую я уступила. В третьем сете я бегала уже не так, как обычно, думала, как себя поберечь.

На следующий день проснулась, а у меня будто всё заблокировано, пошевелить не могу. Начинаю тянуться, не могу… Физиотерапевт говорит, что у меня сильно забита мышца, скорее всего, пережимает. Мне всё отмассировали, говорят, чтобы я пробовала… Я сделала пять ударов и понимаю, что просто не могу никуда сдвинуться. Первый раз я говорю, что мы не будем тренироваться. Началась паника — что с коленом?

Я не знала, что выйду играть матч с Игой. У меня были боли сумасшедшие. На следующий день я напилась обезболивающих и пошла на корт. В первом сете проверяла, что в каких движениях болит, в каких не болит. Думала, пусть после этого матча больше не выступлю, но я её обыграю…

После этого у меня начались проблемы с коленом. Сделала МРТ, которая показала пять проблем, переросшую в максимальную. Потом не играла, после этого три недели лечила это колено как могла, чтобы успеть к Олимпиаде. Снялась со всех грунтовых турниров, хотя, если бы выступила там нормально, могла бы оказаться в двадцатке. На Олимпиаде готовилась-готовилась, пыталась что-то, но чуда не произошло, пришлось сняться, — рассказала Путинцева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».