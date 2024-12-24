«Предлагала Рыбакиной в паре сыграть». Юлия Путинцева — об участии в Олимпиаде

29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала о хейте в её адрес после отказа выступить на Олимпийских играх в Париже.

— Какие были настроения после вашего отказа? Неожиданно произошло, что и ты, и Рыбакина не смогли сыграть.

— Насчёт Лены ничего не знала. Не общалась, даже предложила в паре сыграть, но она ответила, что не будет. Думала о миксте с Шевченко, но потом всё сошло. Понимала, что если и выступлю, то только в одиночном, так и отказалась от идеи с микстом и вообще не смогла сыграть.

Да, в соцсетях была небольшая атака, но я отключила телефон, и нормально. Наверное, неделю не заходила. Потом удалила все входящие — и всё.

— Федерация с тобой связывалась?

— Они мне помогали, мы делали всё возможное, чтобы восстановиться к Олимпиаде, но да, до последнего у всех нас была надежда, что всё будет нормально, и мне в самом Париже было чуть-чуть лучше.

Была надежда, да. Но я провела неудачную тренировку, поняла, что жесть. Что если сейчас выйду, то реально [вылечу] до конца года, а то и хуже расклад. Решили, что не стоит отыграть пару геймов и сняться, это никому не было нужно, — рассказала Путинцева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».