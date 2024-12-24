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Юлия Путинцева ответила на вопрос, испытывает ли негатив к Елене Рыбакиной

Юлия Путинцева ответила на вопрос, испытывает ли негатив к Елене Рыбакиной
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29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала о конкуренции с соотечественницей Еленой Рыбакиной, занимающей шестую строчку рейтинга WTA.

— Какие у тебя отношения с Рыбакиной? Нет такого негатива, что могла бы быть первой ракеткой Казахстана, а с ней немного находишься в тени?
— Нет. Конечно, хочу быть первой, и это нормально. Воспринимаю это как мотивацию, что если у неё получилось, то и у меня может получиться, если буду работать. Я завидую, но по-доброму. Расцениваю это так, что нужно тренироваться. Смогла ведь её обойти, значит, у меня есть потенциал, чтобы выиграть турнир или что-то ещё. Расцениваю так, а не с такой завистью, — рассказала Путинцева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Путинцева и Рыбакина провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч: 2-1 в пользу Юлии.

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