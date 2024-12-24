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«У неё как таковых слабых мест нет». Юлия Путинцева — о победе над Швёнтек на Уимблдоне

«У неё как таковых слабых мест нет». Юлия Путинцева — о победе над Швёнтек на Уимблдоне
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29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала о победе над Игой Швёнтек из Польши (3:6, 6:1, 6:2) на Уимблдоне-2024.

— Как ты обыграла Швёнтек, какие у неё слабые места?
— У неё как таковых слабых мест нет, мне кажется, в этот день я поймала фантастический кураж… В этот день всё получалось. Не знаю, каким образом это произошло. Мне кажется, такое бывает раз в год, когда ты выходишь и просто всё чувствуешь.

— Это лучший матч в сезоне или карьере?
— Думаю, один из лучших в сезоне. Не знаю, возможно, лучший в карьере, просто не помню, что у меня там ещё было в карьере, — рассказала Путинцева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Всего Путинцева и Швёнтек провели пять матчей, в четырёх из них победу праздновала польская теннисистка.

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