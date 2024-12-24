Путинцева: мне кажется, у девушек в туре всё время биполярка, ретроградный меркурий

29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала, какие явления могут влиять на принятие решений в женском теннисе.

— В конце года произошло много изменений в командах игроков. Швёнтек поменяла тренера, Осака. Вы в туре ожидали таких изменений? Зачем это?

— Ретроградный меркурий (смеётся). Не знаю, мне кажется, у девушек всё время такая биполярка. Один день проснулся, сон такой приснился, всё меняется (смеётся). Недавно мне приснилось, что мой дом пожрали термиты. Пришла на завтрак и сказала ребятам, что вызову человека. Спрашивают: «Что случилось?» Отвечаю, что приснился сон, нужно убедиться, что всё нормально. Возможно, там в таких же моментах, фиг их знает. Их не поймёшь, один матч проиграли, им уже всё не так. Я ни с кем особо не общаюсь, а если общаюсь, то не по теннису, — сказала Путинцева на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».