Рафаэль Надаль сфотографировался возле новогодней ёлки

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сделал фотографию возле украшенной новогодней ёлки. Соответствующий снимок опубликовала медиаслужба теннисной академии Надаля.

Фото: rafanadalacademy.com

Ранее Надаль посетил Джидду (Саудовская Аравия), где прошёл молодёжный Итоговый турнир ATP — 2024 (U21). Его победителем стал 145-я ракетка мира 18-летний представитель Бразилии Жоао Фонсека.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая прошла в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и в паре).