Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль сфотографировался возле новогодней ёлки

Рафаэль Надаль сфотографировался возле новогодней ёлки
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сделал фотографию возле украшенной новогодней ёлки. Соответствующий снимок опубликовала медиаслужба теннисной академии Надаля.

Фото: rafanadalacademy.com

Ранее Надаль посетил Джидду (Саудовская Аравия), где прошёл молодёжный Итоговый турнир ATP — 2024 (U21). Его победителем стал 145-я ракетка мира 18-летний представитель Бразилии Жоао Фонсека.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая прошла в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и в паре).

Материалы по теме
Легендарный Ллейтон Хьюитт блистал на AO уже в 15 лет. А что теперь покажет его сын Круз?
Легендарный Ллейтон Хьюитт блистал на AO уже в 15 лет. А что теперь покажет его сын Круз?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android