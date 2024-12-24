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«Пить вино и смотреть на закат». Юлия Путинцева — о жизни после завершения карьеры

«Пить вино и смотреть на закат». Юлия Путинцева — о жизни после завершения карьеры
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29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева ответила на вопрос, чем хотела бы заниматься после окончания карьеры.

— Посещали мысли о том, чем бы хотела заниматься после завершения карьеры?
— В шоу-бизнес? (Смеётся.) Думаю, он не готов к таким потрясениям. Туда пока не готова. Думала об этом, но пока это только наброски. Хочется, конечно, после карьеры ничего не делать. Просто сесть, пить вино и смотреть на закат. Хотелось бы не одной, а так — как пойдёт (смеётся), — сказала Путинцева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

29-летняя Путинцева — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, трижды четвертьфиналистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

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