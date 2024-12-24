«Попробует взять 25-й титул ТБШ, а потом свалит к чёртовой матери». Петкович — о Джоковиче

Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии предположила, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович примет участие только в двух турнирах в 2025 году.

«Итак, мой прогноз для Новака заключается в том, что он не будет участвовать ни в одном из турниров, кроме Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.

И он сделает огромный рывок, используя всё, что ещё осталось в его милом 40-летнем теле. Он вложит всё в победу в одном из этих турниров, попытается дойти до 25-го титула, а потом свалит к чёртовой матери», — сказала Петкович в подкасте Рене Стаббс.

Ранее 37-летний Джокович объявил, что в его тренерский штаб в новом сезоне войдёт завершивший карьеру 37-летний британец Энди Маррей. Сербский теннисист в 2024 году стал олимпийским чемпионом Игр в Париже, завоевав последний титул, которого ему не хватало для карьерного «Шлема».