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«Кажется, у них даже был «броманс». Юбэнкс — о тандеме Джоковича и Кирьоса в Брисбене

«Кажется, у них даже был «броманс». Юбэнкс — о тандеме Джоковича и Кирьоса в Брисбене
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Американский теннисист Кристофер Юбэнкс прокомментировал тандем серба Новака Джоковича и Ника Кирьоса из Австралии на турнире категории ATP-250 в Брисбене в парном разряде.

«Мне нравится, что они могут играть вместе. Я думаю, что мы стали свидетелями немного странных отношений между ними. Они смогли помириться и, кажется, в какой-то момент у них даже был «броманс». Мы видели, как Ник в социальных сетях был одним из самых ярых сторонников Новака и подбадривал его в определённые моменты.

Я думаю, что для тенниса хорошо, когда две самые известные личности и два лучших игрока в мире объединяются на одной стороне корта», — сказал Юбэнкс в эфире Tennis Channel.

Хардовый турнир в Брисбене пройдёт с 30 декабря по 6 января. Кирьос и Джокович также сыграют там в одиночном разряде. Австралиец попал в основную сетку турнира благодаря защищённому рейтингу, серб будет первым сеяным соревнований.

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