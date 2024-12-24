Юлия Путинцева похвалила Федерацию тенниса Казахстана за развитие спорта в стране

29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева высоко оценила отношение в Казахстане к вопросу развития тенниса.

— Сейчас в Казахстане продолжают тебе помогать, оплачивают какие-то расходы на тренера или путешествия?

— Помогают, когда прилетаю на Кубок Билли Джин Кинг, идёт помощь с билетами и так далее. Когда идёт предсезонка, есть с их стороны инициатива создать сборы. Когда у меня болело колено, помогли с физио. Помощь продолжается, но не так, как раньше. Да и требования не такие. Они заинтересованы, чтобы процесс шёл у всех игроков, у них был хорошо. Помощь есть, нравится отношение, что из федерации все звонят, поздравляют, даже с минимальными результатами. Всё время звонят [поддерживают].

У итальянцев прикольно, у меня тренер итальянец. Он рассказывал, что на все «Шлемы» с ними едут крутые физиотерапевты, которые всё время с игроками. Они очень сплочённые там, как команда. Федерация Казахстана тоже очень помогает, не только нам, но и юниорам.

Я тоже раньше ездила на мастер-классы. В том же Шымкенте всё отстроили, классные корты, много детей занимается. Классно видеть, когда приезжаешь куда-то тренироваться, видеть такое количество детей, — сказала Путинцева на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».