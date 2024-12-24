Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева похвалила Федерацию тенниса Казахстана за развитие спорта в стране

Юлия Путинцева похвалила Федерацию тенниса Казахстана за развитие спорта в стране
Аудио-версия:
Комментарии

29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева высоко оценила отношение в Казахстане к вопросу развития тенниса.

— Сейчас в Казахстане продолжают тебе помогать, оплачивают какие-то расходы на тренера или путешествия?
— Помогают, когда прилетаю на Кубок Билли Джин Кинг, идёт помощь с билетами и так далее. Когда идёт предсезонка, есть с их стороны инициатива создать сборы. Когда у меня болело колено, помогли с физио. Помощь продолжается, но не так, как раньше. Да и требования не такие. Они заинтересованы, чтобы процесс шёл у всех игроков, у них был хорошо. Помощь есть, нравится отношение, что из федерации все звонят, поздравляют, даже с минимальными результатами. Всё время звонят [поддерживают].

У итальянцев прикольно, у меня тренер итальянец. Он рассказывал, что на все «Шлемы» с ними едут крутые физиотерапевты, которые всё время с игроками. Они очень сплочённые там, как команда. Федерация Казахстана тоже очень помогает, не только нам, но и юниорам.

Я тоже раньше ездила на мастер-классы. В том же Шымкенте всё отстроили, классные корты, много детей занимается. Классно видеть, когда приезжаешь куда-то тренироваться, видеть такое количество детей, — сказала Путинцева на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

Материалы по теме
Юлия Путинцева: в России я была одним из лидеров по юниорам, но мне не создавали условий
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android