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«Ник мне всегда нравился». Эррани высказалась о нападках Кирьоса на Синнера

«Ник мне всегда нравился». Эррани высказалась о нападках Кирьоса на Синнера
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2024 года в парном разряде итальянская теннисистка Сара Эррани прокомментировала то, что финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос позволяет себе жёсткие публичные высказывания в адрес первой ракетки мира, её соотечественника Янника Синнера.

Кирьос — один из немногих представителей ATP-тура, кто открыто критикует и задевает Синнера на фоне его допинг-кейса. Ранее Ник заявил, что в случае его матча с итальянцем на Открытом чемпионате Австралии — 2025 он «заставит всех людей на трибунах болеть против него».

«Я не знакома с ним лично. Но у него очень сильная энергетика, и он мне всегда нравился. Наблюдать за его игрой – целое шоу. Если принять во внимание мой характер, то можно сказать, что он не должен мне нравиться, но он нравится.

В последнее время он дал несколько неудачных комментариев, и мне это не очень пришлось по душе. Я говорю не только о том, что он сказал о Синнере. Он сделал несколько довольно резких заявлений. Его давно не было в туре… Это выглядело эгоистично, и мне не понравилось.

Дело о допинге Синнера? Мы обсуждаем это между собой. Пришли к выводу, что это непросто, в каждом деле есть свои нюансы и нельзя обобщать. Нужно знать, как всё происходило, а это сложно. Необходимо стабилизировать сроки, потому что есть спортсмены, которые ждут месяцами, а другие решают проблему за два-три дня», — приводит слова Эррани Corriere Dello Sport со ссылкой на эфир Supernova.

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