«Хочу конкурировать с Синнером и Алькарасом». Флавио Коболли — о целях на 2025 год

32-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о своих целях на новый сезон.

«Рассматриваю этот год как новый старт, возможность укрепить то, чего я достиг в 2024 году, не столько с точки зрения результатов, сколько в большей степени с точки зрения профессионализма и желания продолжать совершенствоваться. Моя главная цель — достичь уровня, необходимого, чтобы создать проблемы всем без исключения. Хочу конкурировать с Синнером и Алькарасом, хотел бы поставить их в затруднительное положение на корте. Очень восхищаюсь ими и уважаю обоих. Эти двое — настоящее и будущее тенниса», — приводит слова итальянца Ubitennis.

Коболли — победитель юниорского турнира «Ролан Гаррос» — 2020, в прошедшем сезоне вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, в котором уступил американцу Себастьяну Корде.