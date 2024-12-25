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«Хочу конкурировать с Синнером и Алькарасом». Флавио Коболли — о целях на 2025 год

«Хочу конкурировать с Синнером и Алькарасом». Флавио Коболли — о целях на 2025 год
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32-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о своих целях на новый сезон.

«Рассматриваю этот год как новый старт, возможность укрепить то, чего я достиг в 2024 году, не столько с точки зрения результатов, сколько в большей степени с точки зрения профессионализма и желания продолжать совершенствоваться. Моя главная цель — достичь уровня, необходимого, чтобы создать проблемы всем без исключения. Хочу конкурировать с Синнером и Алькарасом, хотел бы поставить их в затруднительное положение на корте. Очень восхищаюсь ими и уважаю обоих. Эти двое — настоящее и будущее тенниса», — приводит слова итальянца Ubitennis.

Коболли — победитель юниорского турнира «Ролан Гаррос» — 2020, в прошедшем сезоне вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, в котором уступил американцу Себастьяну Корде.

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