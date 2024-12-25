«В этом году я сыграл свой лучший теннис на Уимблдоне». Александр Зверев — о сезоне-2024

Второй номер рейтинга ATP немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги завершившегося сезона-2024.

«У меня был очень стабильный сезон, за исключением пары турниров, на которых у меня действительно были физические проблемы. Я был в одном сете от победы на «Ролан Гаррос». Я всё ещё считаю и придерживаюсь мнения, что в этом году я сыграл свой лучший теннис на Уимблдоне, впервые в своей карьере. Я никогда не играл на траве так хорошо, как до травмы. Для меня это было очень горько, потому что я действительно увидел шансы, впервые в жизни на траве. Я выиграл два «Мастерса», я играл в гранд-финалах, но, в конце концов, хочу сделать ещё один шаг вперёд», — приводит слова Зверева Tennis Magazin.

Зверев в 2024 году стал победителем грунтового «Мастерса» в Риме и хардового «тысячника» в Париже. В финале Открытого чемпионата Франции — 2024 он в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу — 3:6, 6:2, 7:5. 1:6, 2:6.